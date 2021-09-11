Байден посетит все три траурные церемонии в память о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден станет участником трех траурных церемоний, организованных в память о 20-летии со дня терактов 11 сентября 2001 года.

Торжественные мероприятия начнутся утром в Нью-Йорке, в 08:46 часов (15:46 по московскому времени) будет объявлена минута молчания. Именно в это время 20 лет назад захваченный террористами самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, передает «Царьград».

Звон колоколов будет раздаваться по всему городу. На месте разрушенных зданий, где сейчас находится мемориал, будут перечислять имена погибших американцев. Вечером два столба яркого света, символизирующие башни-близнецы, появятся на Манхеттене.

Джо Байден также посетит Шанксвилл в штате Пенсильвания, где по вине террористов разбился еще один самолет. Третья траурная церемония пройдет у здания Пентагона в Вирджинии. Некоторые американцы против его присутствия на мероприятиях, так как на фоне вывода войск США из Афганистана ситуация вновь накаляется, как 20 лет назад.