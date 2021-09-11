Второй жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком оказался ребенок

Тело еще одного погибшего нашли под завалами дома после взрыва бытового газа в Липецкой области. Жертвой стал ребенок, рассказали в экстренных службах.

Информация о взрыве бытового газа поступила в 00:52 по московскому времени. ЧП произошло в жилом двухэтажном доме в городе Елец Липецкой области. Спасатели эвакуировали граждан и извлекли из-под завалов тело женщины. Позже был обнаружен второй погибший, передает ТАСС.

«В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека», — сообщил источник в экстренных службах.

Двух человек с травмами доставили в больницу. Согласно предварительным данным, к взрыву могла привести утечка газа. Всего в жилом доме было два подъезда, один из которых полностью разрушен в результате ЧП. Поисково-спасательные работы продолжаются.