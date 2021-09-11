Один из подъездов жилого дома полностью разрушился после взрыва газа в Ельце

Взрыв бытового газа в жилом доме полностью разрушил один подъезд в Ельце Липецкой области. Об этом рассказали в экстренных службах.

Первое сообщение о взрыве газа поступило спасателям около 00:52 по московскому времени. Сотрудники МЧС России эвакуируют граждан из двухэтажного жилого здания. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал «360».

«Работы на месте ЧП продолжаются, под запалами, предварительно, находятся четыре человека», — цитирует слова источника в эстренных службах ТАСС.

Дом, в котором произошел взрыв бытового газа, состоял из двух подъездов. В результате ЧП один из них полностью разрушен. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. По предварительной информации, под завалами могут находиться двое детей. Еще два человека доставлены в больницу.