Вирусолог Черновский предупредил переболевших COVID-19 о «коронасомнии»

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут сталкиваться с бессонницей. Это явление получило название «коронасомния», заявил вирусолог Алексей Черновский.

Примерно 20 процентов от числа всех пациентов с COVID-19 после выздоровления испытывают проблемы со сном. Главная причина же не связана с коронавирусной инфекцией, отметил Черновский в беседе с «Вечерней Москвой». Чаще всего «коронасомния» встречается у людей, которые переживают длительный стресс, передает «Царьград».

«Неутешительные сводки о том, что от болезни умирают люди, а некоторые долго восстанавливаются, нет-нет да и воздействуют самым негативным образом на психику», — добавил врач.

Специалисты Нижегородского государственного университета (ННГУ) недавно разработали нейросеть, которая поможет определять степень течения COVID-19 у людей, только что заразившихся коронавирусом. Ученые отметили, что болезнь затрагивает целый ряд систем организма.