Бытовой газ взорвался в жилом доме Липецкой области

Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Инцидент произошел ночью. Взрыв привел к обрушению одной из стен, пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются», — сказали в ведомстве.

Спасатели разбирают завалы, им помогают местные жители. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали шесть человек, среди них есть один ребенок.

Семь человек недавно погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Сотрудники экстренных служб несколько дней в круглосуточном режиме искали людей под завалами. К операции были привлечены кинологические расчеты, инженерная техника, а также использовался мобильный диагностический комплекс «Струна» для анализа состояния здания.