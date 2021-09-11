Украинцев шокировали планы Киева потратить полмиллиарда гривен на афганских беженцев

Украина, которая сама погрязла в нищете, готова тем не менее потратить 500 миллионов гривен на то чтобы приять и разместить у себя пять тысяч беженцев из Афганистана.

Об этом накануне, 10 сентября, на пленарном заседании Верховной рады депутат от правящей партии «Слуга народа» Михаил Бужанский заявил, обращаясь с вопросом к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

По словам Бужанского, о том, что украинское правительство пригласило в страну пять тысяч афганских беженцев, содержание которых обойдется Украине в полмиллиарда гривен, украинцы с изумлением узнали из средств массовой информации и у них справедливо возникло на этот счет множество вопросов.

«Скажите пожалуйста, разве в вашей программе был пункт о том, что мы будем тратить полмиллиарда гривен на содержание афганских беженцев? Или может мы заложили это в бюджет 2021 года? Или, может, мы уже помогли всем беженцам с Донбасса и Крыма? Или, может, у нас достаточно денег на все? Кто дал вам право решать судьбу этих бюджетных денег таких образом?», — засыпал депутат вопросами главу правительства.

В ответ Денис Шмыгаль заявил, что пока еще беженцев из Афганистана на территории Украины нет, и решение об изменении бюджета в любом случае предстоит принимать Верховной раде.

facebook.com / Денис Шмигаль

При этом премьер-министр добавил, что после начала кризиса в Афганистане Украина заняла лидирующие позиции в том, что касается помощи этой стране и эвакуации оттуда своих граждан и граждан стран-партнеров. Украинские военнослужащие и пилоты, принимавшие участие в операции по эвакуации из Кабула украинцев и граждан «других цивилизованных стран», совершили подвиг, подчеркнул Шмыгаль.

«Касательно афганских беженцев – на сегодняшний день никаких пяти тысяч на Украине нет. Если будет соответствующий запрос, он будет проходить по процедуре подачи в бюджетный комитет, и решение будет принимать парламент», — заключил глава украинского правительства.

Напомним: кризис в Афганистане начался после того, Соединенные Штаты Америки объявили о планах вывести к 11 сентября текущего года из этой страны свой военный контингент, завершив таким образом 20-летнюю миссию, начавшуюся в ответ на террористические атаки на Башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Однако запрещенное в России радикальное движение «Талибан»1* не дожидаясь вывода американских войск и завершения эвакуации уже к 15 августа взяло под контроль всю территорию страны, включая и столицу, за исключением аэропорта Кабула, талибы* разрешили США и другим странам эвакуировать своих граждан до 31 августа.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

При этом множество афганцев, сотрудничавших с американцами во время их 20-летнего пребывания в стране, справедливо опасавшихся репрессий со стороны новых властей, пытались любой ценой вырваться из страны, прорываясь в аэропорт и цепляясь за американские самолеты. В результате десятки этих людей погибли, а беспорядочный и хаотичный уход американцев, бросивших своих афганских союзников на расправу талибам*, во многих странах уже назвали провалом Вашингтона и катастрофическим ударом по репутации США в мире.

* — «Талибан», талибы — радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации