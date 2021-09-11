Минобороны России обнародовало материалы о подвигах советских танкистов

Мультимедийный раздел «Герои танковых баталий» появился на сайте Министерства обороны России. Пользователи могут ознакомиться с документами времен Великой Отечественной войны.

Открытие рубрики посвящено Дню танкиста, который отмечается 12 сентября. Ведомство представило наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с подробными характеристиками бронетехники, передает РИА Новости.

Часть материалов рассказывает о подвиге Героя Советского Союза лейтенанта Федора Фомина. Он участвовал в ожесточенных боях за Усть-Тосно, где его тяжелый танк КВ пять суток не подпускал к себе противника.

«Когда была подбита машина, Фомин со своим экипажем не бросил ее, и в течение пяти суток экипаж не выходил из танка, беспощадно расстреливая из пушек и пулеметов немецких солдат и офицеров. Все попытки захватить и уничтожить советский танк и его героический экипаж кончились провалом», — указывается в листе.

Экипаж вместе с танком удалось эвакуировать только на шестые сутки. За это время советские бойцы уничтожили шесть ДЗОТов, две противотанковые пушки и более 180 фашистских солдат и офицеров.