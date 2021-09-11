Командующий ВС Эстонии Херем поразмышлял о войне с Россией

Россия в ближайшие годы может «напасть на Эстонию». Об этом заявил командующий Силами обороны страны, генерал-лейтенант Мартин Херем.

Действия Москвы будут представлять собой ограниченное по времени вторжение военных сил. Херем также предположил, что конфликт будет сопровождаться «другими элементами гибридной войны».

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — заявил генерал-лейтенант в эфире телеканала ETV.

Он не стал объяснять, зачем России вступать в войну с Эстонией, которая является участницей НАТО, передает «Царьград». Подобные заявления периодически слышны из разных стран Европы. Цель таких сообщений — оправдать увеличение собственного оборонного бюджета.