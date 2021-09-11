Медведев прошел в финал US Open после волевой победы во втором сете

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), победив канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима.

Во втором сете россиянин уступал своему сопернику со счетом 2:5. Однако Медведев нашел в себе силы переломить ход игры и одержал победу (7:5). В остальных сетах российский спортсмен также одержал верх над оппонентом (6:4, 6:2).

В финале Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем, являющимся первой ракеткой мира, и немцом Александром Зверевым, который находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).