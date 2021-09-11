Бросивший Франции вызов полковник Думбуйя взял на себя ответственность за народ Гвинеи

Вмешательство Франции в страны Африки похоже на долгий прыжок в пропасть. Ставленники Парижа не могут противостоять патриотам, стремящимся освободиться от колониального влияния.

Марионеточные правительства рассыпаются один за другим. Очередной государственный переворот на Черном континенте, произошедший в Гвинее, стал ярким подтверждением неспособности европейских колонизаторов продолжать деструктивную деятельность в Африке во имя достижения личной выгоды, пишет Федеральное агентство новостей.

Полковник Мамади Думбуйя 5 сентября вместе со своими единомышленниками приняли решение освободить страну от ставленника Франции — Альфы Конды. Военные ворвались в президентский дворец и арестовали своего лидера, которого уже смело можно называть бывшим. По пути бойцы не встретили сопротивления национальной гвардии. Она попросту отказалась защищать президента, преследующего зарубежные интересы.

Главной причиной переворота стала обновленная конституция страны, которая позволила 83-летнему Конде заступить на третий президентский срок. Первым решением после свержения лидера стала отмена антиконституционного документа и роспуск прозападного правительства.

«Для нас, военных, важно взять на себя ответственность перед народом Гвинеи, который ждет от нас многого. Все, что мы предпримем, будет в интересах нации», — заявил Думбуйя.

Аналитик Роман Романов сравнил полковника с молодым Муаммаром Каддафи. Он заметил, что лидер смог за несколько лет развить Ливию и сделать из нее одно из сильных государств африканского региона. При этом он был независим и вел страну к настоящему суверенитету.

«И в данном случае история может повториться. Есть все тенденции к тому, что мы можем увидеть нового, серьезного, независимого политика, который может очень сильно не устроить западные государства», — заметил эксперт.

Представители России неоднократно утверждали, что влияние Запада на африканский континент должно быть ограничено. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что сохраняется угроза возвращения колониалистов в Африку, угнетающих местное население в интересах своих государств.

Мнение Патрушева разделяет министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, необходимо обезопасить материк от нежелательного иностранного влияния, которое может вновь вернуть Африку на путь хаоса и разрушений.