Лавров выразил уверенность в успехе Карпина на посту тренера сборной России

Глава МИД России Сергей Лавров увидел позитивные изменения в сборной России после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

Министр согласился с мнением экс-футболиста Дмитрия Аленичева, который в одном из своих интервью назвал нового наставника сборной достойной кандидатурой. По его словам, у Карпина должно все получиться.

«Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно», — заявил Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Глава МИД России также прокомментировал последние публикации спортивных изданий, которые раскритиковали работу Карпина. Лавров уверен, что еще рано делать выводы, так как новый тренер получил команду «с колес». По этой причине у него было недостаточно времени, чтобы построить свою игру в сборной России.