Первые попытки США помешать завершению строительства «Северного потока – 2» начались лишь в декабре 2019 года, когда газопровод был построен уже на 93,5%. И возможно это промедление было связано с тем, что до того Трамп вообще не собирался саботировать российско-германский проект.

Такое мнение в беседе с информационным порталом Life высказал доцент Финансового университета при российской правительстве, политолог Геворг Мирзаян, рассуждая о том, почему американцы ждали несколько лет, пока Россия строила газопровод в Европу в обход Украины, а потом кинулись активно противодействовать завершению проекта.

«На самом деле четкого ответа нет до сих пор, это всем интересно — почему американцы так поздно спохватились. Я полагаю, что связано это с тем, что (экс-президент США) Дональд Трамп не был заинтересован в саботаже "Северного потока – 2", он рассматривал вопрос нормализации отношений с Москвой, как минимум чтобы она не мешала ему сдерживать Китай, а значит, ругаться с Россией на ровном месте по такому поводу ему было не с руки», — предположил Мирзаян.

В то же время, напомнил эксперт, на Дональда Трампа во все время его президентства внутри США оказывалось мощное давление по «русскому вопросу», и ему все время приходилось отмахиваться от обвинений в свой адрес. Возможно, санкции против «Северного потока – 2» были введены, как ответ на эти обвинения.

ФБА «Экономика сегодня» /

И наконец интерес Трампа в том, чтобы помешать России и Германии запустить прямой газопровод, соединяющий их по дну Балтийского моря, мог появиться после того, как президент США разглядел возможную сделку, добавил Мирзаян.

«Он подумал, что сможет заставить Германию вместо российского газа покупать американский по американской цене. Но когда он начал это делать, было уже поздно», — предположил политолог.

Напомним, ранее стало известно о том, что строители «Северного потока – 2» уложили на дне Балтийского моря последнюю трубу газопровода. Кроме того, сообщалось, что первые поставки газа по «Северному потоку – 2» в Германию могут начаться уже с 1 октября текущего года.