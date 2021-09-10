Сирены воздушной тревоги прозвучали на границе Израиля с сектором Газа

Жителей израильского регионального совета Эшколь предупредили о возможной ракетной атаке. На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги.

Такую информацию привели в пресс-службе Армии обороны Израиля. На странице в соцсети также сообщили, что «агрессия ХАМАС продолжается». Движение обстреливает мирное население израильтян, которые проживают в районе, граничащем с сектором Газа.

Израильская авиация в понедельник атаковала трехэтажное и пятиэтажное административные здания ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответной мерой на обстрел, которому подверглась центральная часть еврейского государства. Данных о жертвах и пострадавших в результате удара израильских истребителей не приводилось.