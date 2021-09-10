Американист Брутер опроверг стремления США победить терроризм

Вашингтон никогда не собирался бороться с мировым терроризмом, эта позиция не изменилась даже после трагедии 11 сентября 2001 года. Об этом заявил американист Владимир Брутер.

Так называемая «борьба» Вашингтона с экстремистами не только не уничтожила «Аль-Каиду»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), но и привела к широкому распространению террористических группировок. Владимир Брутер уверен, что все действия США объясняются выгодой, передает Федеральное агентство новостей.

«Они зашли в Афганистан тогда, когда им было выгодно показать свою военную мощь, и уходят, когда стало ясно, что поставленных задач они решить не могут. Американское общество устроено по принципу "выгодно — не выгодно". Если им нужно будет сделать что-то, что противоречит морали, здравому смыслу, но будет "выгодно" — они это сделают», — заявил американист.

США пытались взять Афганистан под свой контроль, навести там порядок. Однако сейчас Вашингтон столкнулся с конкурентами на этом поприще, и принял решение уйти. Американской власти все равно, что будет дальше со страной, и как афганцы будут жить на руинах, которые оставили после себя США.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации