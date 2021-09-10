Медиагруппа «Патриот» и информационное издание «Актуальные новости» стали партнерами

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с сетевым информационным изданием «Актуальные новости».

«Актуальные новости» — издание, которое освещает общественные и политические события в России и мире. Ежедневно журналисты создают новостные заметки о разных сферах жизни, а также эксклюзивные материалы с комментариями экспертов. В рамках сотрудничества новый партнер и Медиагруппа «Патриот» планируют обмениваться контентом и оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество ради поддержания благоприятного информационного фона страны» — приводит слова Николая Столярчука официальный сайт Медиагруппы.

Главный редактор «Актуальных новостей» Дмитрий Куршаков отметил, что редакция освещает события с разных сторон. Издание не навязывает читателям ту или иную точку зрения, заключил он.