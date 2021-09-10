ФИФА может отменить запрет на бразильских игроков в ближайших матчах АПЛ

Бразильским футболистам могут разрешить принять участие в матчах чемпионата Англии по футболу. Очередной тур АПЛ стартует 11 сентября.

ФИФА ведет переговоры с клубами АПЛ о снятии запрета на участие бразильских игроков в матчах четвертого тура. Об этом пишет The Telegraph. Санкции были наложены на клубы после жалобы национальных федераций футбола Чили, Бразилии, Парагвая и Мексики. Представители организаций выразили недовольство тем, что команды не отпустили игроков на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, которые проходили в Южной Америке. В ближайшее время ФИФА может официально объявить об отмене введенных ограничений.

После трех туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет лондонский «Тоттенхэм Хотспур». «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» занимают второе и третье места соответственно.