Политолог Ищенко предостерег Россию от блицкрига в отношении Украины

Украина потеряла самостоятельность и полностью зависит от Запада, но демонтаж украинской государственности усугубит ситуацию еще сильнее, считает политолог Ростислав Ищенко.

Госпереворот, произошедший на Украине в 2014 году, вверг страну в критическую ситуацию. Киев не справляется со своими обязанностями, не умеет решать внутренние и внешние проблемы, а экономика оставляет желать лучшего, утверждает эксперт.

Ситуация в Донбассе тоже не добавляет оптимизма, поэтому угроза от Украины начинает распространяться уже в сторону России. Однако Москве не стоит идти по пути блицкрига, потому что это еще сильнее усложнит ситуацию, предостерегает политолог. Дело в том, говорит Ищенко, что демонтаж украинской государственности приведет к неприятным последствиям.

«Возникают вопросы: что дальше и кто возьмет на себя ответственность за дальнейшую судьбу разоренной и погрязшей в долгах территории с озлобленным расколотым населением», — задается вопросом Ростислав Ищенко.

Ведь Украина, по сути, никому не нужна, подчеркивает политолог. Если режим на Украине сменится, то некому будет за него отвечать, так как жизнеспособность Киева не станет выше, заключил эксперт.