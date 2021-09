Самые бесполезные открытия: кто и за что получил Шнобелевскую премию-2021

На днях в США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии — главной награды, присуждаемой за сомнительные научные достижения.

Из-за пандемии коронавируса награждение пришлось провести, как и в прошлом году, в онлайн-формате, однако это, казалось, нисколько не смущало жадных до знаний исследователей. С лица каждого из них не сходила улыбка, а пытливый взгляд говорил об одном — все они здесь для того, чтобы войти в историю.

На этот раз лауреатами стали ученые из 24 стран. Список победителей был опубликован на главном сайте премии. Заветным призом, как и в оригинальной версии, были деньги — да не простые, а… вышедшие из денежного обращения. Лучшим из худших дарили банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов, которую они — кто бы сомневался — должны были скачать и распечатать сами.

Что до научных открытий, то в этом году находчивые экспериментаторы, пожалуй, превзошли сами себя. Почему пешеходы иногда сталкиваются друг с другом? О чем говорит лишний вес политиков? Как наиболее безопасно перевозить носорога по воздуху? Эти и многие другие вопросы, без сомнения, больше всего волнуют общество XXI века.

Физика и кинетика

Премию по физике получили исследователи из Технического университета Эйндховена в Нидерландах и Сычуаньского университета в Китае. Лауреаты провели серию экспериментов в попытке узнать, почему же пешеходы не сталкиваются постоянно друг с другом, переходя дорогу.

Оказалось, что во время движения каждый человек постоянно адаптирует свои пешеходные дорожки, стараясь держаться на комфортном расстоянии от других прохожих и избегать столкновений.

А что если пешеходный коллапс все-таки происходит? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые из Токийского университета, за что были удостоены награды по кинетике. Они пришли к выводу, что пешеходы могут попросту отвлечься и неправильно рассчитать чужую скорость.

Ну и кто у кого списал, спрашивается?

Биология

Поистине новаторской явилась серия научных работ Сюзанны Шоц из Швеции. Специалист проанализировала разновидности «мурлыканья, щебетания, стрекотания, чириканья, мяуканья, стона, писка, шипения, тявканья, воя, рычания» и других способов общения кошки с человеком.

Экстравагантная Шоц, на голове которой, к слову, красовался обруч с кошачьими ушками, предположила, что кошки «полусознательно» изменяют интонацию в зависимости от перемены тона в голосе людей.

Медицина

Немецкие лоры из Университетской клиники Гейдельберга обнаружили эффективное лекарство от заложенности носа. И нет, это не противоотечные средства, а не что иное, как человеческий оргазм.

Впрочем, прогрессивный метод работает недолго — уже через три часа нос снова будет заложен.

Экономика

Крайне злободневным стало исследование французского ученого из Университета Монпелье Павла Блавацкого. Он выяснил, что избыточный вес политиков «может быть связан с коррупцией в стране». Согласно его теории, взятки чаще всего получают более упитанные политики (но в полном расцвете сил).

Для того, чтобы прийти к столь неожиданному выводу, Блавацкий собрал портреты 299 членов правительств всех 15 республик бывшего СССР и для каждого из них высчитал индекс массы тела. Сравнив эти данные с пятью установленными показателями коррупции, он обнаружил высокую корреляцию, что и стало залогом «научного открытия».

Энтомология

Сотрудники Центра экологии и борьбы с переносчиками болезней изобрели актуальный во все времена метод борьбы с тараканами на подводных лодках.

Правда, их фантазия ограничилась определением необычного места для появления вредителя. А метод вполне приземленный — дихлофос.

Экология

В области экологии отличились испанские исследователи из Университета Валенсии. Они получили премию за применение генетического анализа в изучении различных видов бактерий, обитающих в жевательных резинках.

Ценный артефакт изобретатели подбирали прямиком с тротуаров в разных странах. Но важно ведь не просто не побрезговать им, а еще и подробно исследовать. Так, эксперты оценили, как долго бактерии выживают «на улице» из микробиома ротовой полости.

Химия

Терпению ученых из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга можно только позавидовать. Для своего исследования они самоотверженно нюхали воздух в залах кинотеатров, чтобы выяснить, какой фильм люди только что посмотрели.

Химический анализ воздуха показал, что органические вещества, вырабатываемые зрителями, «указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и сквернословия в фильме», который они смотрят.

Кроме того, эмоции людей можно отслеживать и по летучим органическим веществам, выделяющимся организмом. К примеру, комедийные и динамичные сцены приводили к повышению концентрации углекислого газа.

Премия мира

Самую авторитетную Шнобелевскую премию мира получили три американских исследователя Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер, предложивших неожиданное объяснение мужской традиции отращивать бороду. По их мнению, борода издревле нужна была для того, чтобы защищать лицо в кулачном бою.

В ходе серии экспериментов они доказали, что волосяной покров действительно снижает риск перелома челюсти при ударе: пышная борода поглотила на 37% больше энергии, чем стриженая.

Впрочем, биологи совсем не ожидали награды в этой категории и, казалось, немного расстроились.

Однако ведущий поспешил их успокоить, заверив, что премия мира «является самой престижной из всех номинаций».

Транспорт

Но приз зрительских симпатий однозначно уходит мощным ребятам из Корнельского университета. Мощным потому, что они экспериментальным путем выяснили, безопаснее ли перевозить носорога по воздуху вверх ногами. Спойлер — безопаснее.

Экспериментаторы 12 раз поднимали животных с помощью крана, чтобы определить, как разные способы «подвески» влияют на их организм. Оказалось, что такой способ транспортировки действительно безвреден.

An experiment that hung rhinoceroses upside down to see what effect it had on the animals has been awarded one of this year's Ig Nobel prizes.https://t.co/LZ7wQXNYup