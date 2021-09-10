Депутат Госдумы Вторыгина предложила изменить отопительную норму в России

Правила включения центрального отопления в домах России предложили изменить. Депутат Госдумы Елена Вторыгина заявила, что батареи должны нагреваться при температуре +10 за окном.

По мнению народного избранника, люди не должны мерзнуть и ждать положенных +8 градусов в течение пяти дней, отопление нужно включать, если на улице средняя температура +10 сохраняется в течение трех дней.

Однако эксперты ЖКХ нашли существенные недочеты в предложении Вторыгиной. Прежняя система работает на основании расчетов и исследований, новая идея не имеет существенного обоснования. После трех дней похолодания может наступить потепление, например, «бабье лето», и систему придется выключать.

«Каждый раз отключать систему — это крайне тяжело для самой системы и приведет к техническим проблемам», — пояснил эксперт ЖКХ Павел Степура телеканалу «360».

Специалисты предложили решение проблемы, однако оно понравится не всем. В домах на крышах можно установить котельные, которые будут включаться по решению жильцов. Такая схема работает во многих странах, добавил Степура.