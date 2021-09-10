Боевые действия в Донбассе воспринимаются мировой общественностью и СМИ как обыденность, заявил обозреватель информагентства «Аналитическая служба Донбасса» Даниил Безсонов.

На больших экранах недавно появился российский фильм «Солнцепек», который повествует о событиях, происходивших на востоке Украины в 2014 году. Кинокартина максимально точно передает обстоятельства, с которыми столкнулись жители Донбасса. В Донецкой Народной Республике тепло восприняли появление такого фильма. «Солнцепек» грянул как удар по украинской пропаганде, считают зрители.

Актер Александр Бухаров, сыгравший роль главного героя кинокартины, признался, что некоторые эпизоды давались очень тяжело, поскольку артист понимал, что на нем лежит большая ответственность.

Даниил Безсонов отметил, что боевые действия в Донбассе лишь эпизодично приковывают к себе внимание мировой общественности. Однако события, о которых рассказывается в «Солнцепеке», стали болью для всех жителей региона.

Однако украинское государство решило не обращать внимания на Донбасс — по местным телеканалам крутят ролики с драками в Верховной раде. Предприниматель Евгений Пригожин, комментируя поведение Киева, предложил лечить украинских политиков фильмом «Солнцепек».

«Я искренне обеспокоен критическим состоянием многих представителей украинской власти. Но считаю, для того, чтобы они могли вступить в непредвзятый диалог, им необходимо провести сеанс групповой медитации. И лучше, если они это сделают под фильм «Солнцепек»», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель даже предложил договориться с компанией-создательницей фильма, чтобы «Солнцепек» показали на Украине бесплатно, пишет издание «Народные Новости».