Член ОП Ленобласти Шапиро назвала минусы проживания в агломерациях

Медиагруппа «Патриот» организовала брифинг, котором приняла участие член Градостроительного совета Ленинградской области Виктория Шапиро.

Темой прямого эфира стал вопрос «Зачем россиянам новые города на границах с мегаполисами». Эксперт подчеркнула, что такие образования очень молодые. Проживание в них имеет как свои плюсы, так и минусы, пишет ФАН.

«А минусы агломерации в том, что мы живем рядом с городом, транспорт и соединения рядышком, но между собой у них нет нормальной договоренности, например, мы не можем выбить какой-то тротуар, который пересекал бы эту границу», — отметила Шапиро.

Если говорить о Кудрово, то его дополнительной проблемой является то, что город находится «внутри ж/д». Член общественной палаты, отвечая на вопрос ведущего о возможности строительства переездов за счет РЖД, констатировала, что с компанией сложно что-то согласовать.