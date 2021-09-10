Коротченко связал слова Зеленского о войне с РФ с «очередным психическим обострением»

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности войны с Россией напоминают «очередное психическое обострение», считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В комментарии изданию NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» указал, что у заявления президента Украины может быть две причины: очередное психическое обострение или реакция на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». При этом эксперт отметил, что подобные высказывания из Киева звучат несколько раз в месяц.

«Его слова ни на что не влияют, являются политически ангажированными и заезженной украинской пропагандой. Это неинтересно и не отвечает существующим реалиям. Россия не заинтересована в войне с Украиной, ей эта война не нужна», — подчеркнул Коротченко.

В свою очередь военный обозреватель портала «Газета.Ru» Михаил Ходаренок указал на другой вероятный повод слов о «войне с Россией». Аналитик полагает, что Зеленский таким способом в очередной раз пытается «вызвать сочувствие у коллективного Запада», выставив Украину главной линией обороны между РФ и Европой.