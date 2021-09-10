Лавров заявил о предложении Франции и Германии провести встречу в «нормандском формате»

Франция и Германия предлагают провести встречу глав МИД в «нормандском формате» на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021». По его словам, от Парижа и Берлина поступило предложение провести встречу глав МИД в «нормандском формате» на полях Генассамблеи ООН, однако подход к ее созыву непрофессионален.

«Собираться в такой ситуации — не уважать себя», — сказал дипломат.

Лавров напомнил, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений.

Ранее Сергей Лавров в ходе мероприятия заявил о готовности России к диалогу с другими странами. Однако Запад идет на беспрецедентное обострение с Москвой.