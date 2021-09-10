Россия надеется, что посол США доложит Белому дому об истинной причине вызова в МИД

Посол США Джон Салливан должен доложить Вашингтону об истинной причине вызова в МИД России. Такое заявление сделала представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломата вызвали на переговоры 10 сентября. Ему выразили протест из-за вмешательства США в выборы в Госдуму России. В МИД заявили, что в распоряжении министерства есть доказательства нарушения закона со стороны американских информационных платформ.

США позже заявили, что Салливан приезжал в здание ведомства с другой целью. Он якобы хотел обсудить двусторонние отношения.

«Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы», — сообщила Мария Захарова.

Она рассчитывает, что в Белом доме узнают, для чего на самом деле Джон Салливан приезжал на переговоры.