Рассекречивание доклада ФБР о терактах 11 сентября 2001 года станет неприятным событием для президента США Джо Байдена, уверен американист Дмитрий Дробницкий.

Глава Белого дома дал поручение рассекретить информацию о террористических атаках, произошедших 11 сентября 2001 года, но сделал это под давлением родственников жертв погибших, а не по собственному желанию, сообщил эксперт. Провал США в Афганистане стал результатом ошибок, к которым Байден имеет непосредственное отношение.

Нынешний американский президент в свое время был причастен к вторжению в Афганистан и Ирак и, более того, поддерживал продажу оружия боснийским мусульманам.

«И эти провалы — это бумеранг, который администрации Байдена прилетел в лоб», — сказал Дмитрий Дробницкий в комментарии Федеральному агентству новостей.

Запад так и не сделал выводы после трагедии 2001 года, поэтому американская политика в последние 20 лет представляет из себя «историю упущенных возможностей», заключил эксперт.