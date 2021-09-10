Фильм «Шугалей-3. Возвращение» снискал любовь зрителей за счет реалистичности истории

Третья часть киноистории о социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, побывавших в плену в Ливии, получила положительные отзывы после выхода на экран.

Фильм «Шугалей-3. Возвращение» стал доступен на онлайн-платформах и в петербургских кинотеатрах, после чего почти сразу набрал высокие оценки и восторженные отзывы. На «КиноПоиске» третья часть саги получила оценку 7,8 балла, на сайте Okko пользователи Сети поставили фильму 8 баллов, а зрители «Кино1ТВ» оценили новинку на четыре звезды из пяти. Самую высокую оценку «Шугалей-3» получил в Wink — 9 из 10 баллов. Несмотря на то, что третья часть кинодрамы является более художественной, нежели первые, зрители остались довольны. Как сообщает издание «Слово и Дело», убедительности ленте добавил сюжет, который сопоставим с реальной историей Шугалея и Суэйфана.

В комментариях к фильму были перечислены несколько причин, по которым третью часть саги о социологе стоит посмотреть. Одной из них названы «звездные» камео. В ленте фигурируют певица Татьяна Буланова, военный журналист Евгений Поддубный и реальный Максим Шугалей в роли странника.

Кроме того, в трилогии доступно излагаются проблемы международного терроризма, который показан через точку зрения обычного человека.

«Фильм про тот ужас, в котором оказались жители Ливии из-за террористического захвата их родины. Мы все немного знаем эту тему из выпусков новостей и постов в инете. Но для получения целостной картинки и более глубокого восприятия нет ничего лучше формата художественного фильма», — написал один из пользователей Сети.

Третьей причиной является качественная работа над фильмом: исполнение ролей актерами, музыкальное сопровождение, спецэффекты. Все это смогло создать единую картину, которую в итоге высоко оценили зрители.