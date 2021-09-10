Александр Чуприян получил должность врио главы МЧС России

Генерал-полковник Александр Чуприян назначен временно исполняющим обязанности главы российского министерства по чрезвычайным ситуациям.

Решение о временном назначении первого заместителя главы ведомства на должность руководителя МЧС России принял президент Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Александру Чуприяну 63 года. Он является кандидатом технических наук, а также президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Должность главы МЧС РФ стала свободной после трагической гибели Евгения Зиничева. Генерал армии умер, спасая человека на ведомственных учениях в Норильске. Сегодня в Москве состоялась траурная церемония прощания с руководителем министерства.