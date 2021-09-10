Ищенко объяснил, почему в отношениях РФ и Белоруссии нет «глубоких прорывов»

Для Москвы в вопросе интеграции с Белоруссией в Союзное государство не так важны сейчас крупные успехи, как исполнение комплекса малых шагов, которые в перспективе обеспечат необратимость интеграционных процессов вне зависимости от того, кто будет находится у власти.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, по итогам состоявшейся накануне встречи президентов РФ и Белоруссии 28 дорожных карт так и не были подписаны, как и предсказывали политологи и эксперты. Однако это никак не умаляет значимости проведенных переговоров, уверен Ищенко.

«На сегодня для Москвы не так важны крупные успехи, как комплекс малых шагов, обеспечивающих в перспективе необратимость процессов интеграции, независимо от персональных изменений в белорусской власти. Глубокие прорывы, ведущие к резким переменам, в настоящее время невозможны», — напоминает политолог.

/ Владимир Ягудаев

В первую очередь к таким переменам не готово белорусское общество и белорусские элиты. Но последовательные малые шаги в направлении интеграции, постепенные малозаметные изменения со временем будут складываться в новую систему. И именно так постепенно и незаметно буту изменяться взгляды и предпочтения населения и элит двух государств, считает Ищенко.

И в конце концов, добавил политолог в заключение, интеграция является двусторонним процессом, скорость которого зависит от обоюдной готовности и заинтересованности.