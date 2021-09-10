«Это не радует»: Лавров сравнил заявление Зеленского о войне с Россией с КВН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского по поводу возможной войны с Россией не стоят внимания и напоминают КВД.

﻿В пятницу украинский лидер принял участие в форуме YES, посвященного обсуждению вопросов глобальной безопасности и эволюции международной политики. Модератор дискуссии попросил Зеленского ответить на вопрос, насколько вероятным ему кажется начало войны с Россией. Украинский лидер не исключил возможности подобного конфликта.

Заявление Зеленского вызвало ответную реакцию в Москве: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль огорчен высказыванием украинского лидера. Глава МИД Сергей Лавров, отметил, что в словах Зеленского ему слышатся «отголоски КВН».

Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», - сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Министр отметил, что подобные заявления не стоят внимания общественности и отметил, что Россия со своей стороны готова пойти на восстановление отношений с Киевом.

Не секрет, что украинский президент до начала политической карьеры играл в Клубе веселых и находчивых. Россиянам он больше запомнился как капитан команды «95 квартал» в эпатажных штанах. Прошлое в роли комедийного актера и звезды высшей лиги КВД ему периодически припоминают в прессе, но президент и сам охотно дает к этому поводы.