Губернатор Воронежской области открыл фестиваль «Город-сад» и покатался на качелях

Торжественное открытие международного фестиваля «Город-сад» посетил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В этом году фестиваль пройдет в привычном для всех, очном формате. Гусев поблагодарил всех, кто причастен к его проведению, пишет пресс-служба областного правительства.

«Теперь зрителям остается только наслаждаться. Всем посетителям «Города-сада» желаю ярких позитивных эмоций и отличного настроения», — заявил он.

В ходе открытия «Город-сад» губернатор области послушал песню про любовь к родной природе. Также Гусев покатался на качелях и попробовал органические чипсы из тыквы.