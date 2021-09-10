Посла Салливана предупредили о недопустимости вмешательства США в выборы в РФ

Послу США в Москве Джону Салливану заявлено о категорической недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела России. Об этом сообщили в МИД РФ.

Американский посол был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Он отказался комментировать свои визит и пробыл в министерстве около 20 минут.

В МИД РФ Салливану заявили, что Москва обладает доказательствами нарушения законодательства РФ со стороны американских IT-корпораций в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму. Джона Салливана предупредили о недопустимости вмешательства США в выборы в России, которые состоятся с 17 по 19 сентября.