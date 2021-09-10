Американское посольство в Москве назвало причину вызова Салливана в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, чтобы обсудить отношения между двумя странами, сообщают СМИ.

Дипломат прибыл в министерство, где пробыл около 20 минут. В американском посольстве рассказали, что Салливан ездил в МИД России, чтобы обсудить настрой президента США Джо Байдена на стабильные отношения с Россией, передает РИА Новости.

Однако российский дипломатический источник утверждает, что Салливана вызвали в дипведомство из-за вмешательства Вашингтона в выборы. Сам Джон Салливан отказался комментировать визит в МИД России.