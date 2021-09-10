Завершение строительства «СП-2» в Совфеде посчитали большим достижением

Завершение строительства «Северного потока — 2» является достижением не только российским, но и европейским, считает член Совфеда Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что работы по укладке газопровода подошли к концу. По мнению сенатора, которым он поделился в интервью NEWS.ru, «СП-2» больше нужен Европе, чем России, или как минимум не меньше.

Кроме того, политик прокомментировал высказывания Петра Порошенко, который три года назад, в период своего президентства на Украине, предрекал, что проект «Северный поток — 2» не будет реализован.

«Такие предсказатели не руководствуются глубокими геополитическими знаниями, межгосударственными процессами. Они руководствуются эмоциями. Им кажется, что если они ненавидят Россию, то и все вокруг ее ненавидят», — отметил Цеков.

Сенатор уверен, что «на самом деле это далеко не так». Украине не удастся построить высокоразвитое государство без помощи своего соседа — Российской Федерации.