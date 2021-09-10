Мэр Москвы назвал главный фактор принятия решений об ограничениях по коронавирусу

Власти Москвы принимают решения об ограничениях по коронавирусу, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Некоторые горожане возмущены снятием ограничительных мер по коронавирусу. Однако московское правительство за все время пандемии научилось прогнозировать ситуацию. Постоянно жить в жестком режиме невозможно, так как кроме медицинского аспекта существует еще и экономический, напомнил Собянин. Главным фактором принятия решений об ограничениях по коронавирусу является эпидемиологическая обстановка, подчеркнул мэр.

«Последний пик мы быстро прошли и ушли вниз. И естественно, сняли ограничения, чтобы город жил. Ну чего издеваться над людьми? А нас обвиняют, что сняли — теперь все заболеем. Ничего подобного. Сейчас мы уже научились прогнозировать ситуацию», — объяснил глава города в своем блоге.

Москва продолжает бороться с коронавирусом, в том числе с помощью массовой вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали уже 4,8 млн горожан. Записаться на вакцинацию граждане могут абсолютно бесплатно через портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники.