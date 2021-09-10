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Мэр Москвы назвал главный фактор принятия решений об ограничениях по коронавирусу

Мэр Москвы назвал главный фактор принятия решений об ограничениях по коронавирусу

Власти Москвы принимают решения об ограничениях по коронавирусу, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Некоторые горожане возмущены снятием ограничительных мер по коронавирусу. Однако московское правительство за все время пандемии научилось прогнозировать ситуацию. Постоянно жить в жестком режиме невозможно, так как кроме медицинского аспекта существует еще и экономический, напомнил Собянин. Главным фактором принятия решений об ограничениях по коронавирусу является эпидемиологическая обстановка, подчеркнул мэр.

«Последний пик мы быстро прошли и ушли вниз. И естественно, сняли ограничения, чтобы город жил. Ну чего издеваться над людьми? А нас обвиняют, что сняли — теперь все заболеем. Ничего подобного. Сейчас мы уже научились прогнозировать ситуацию», — объяснил глава города в своем блоге.

Москва продолжает бороться с коронавирусом, в том числе с помощью массовой вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали уже 4,8 млн горожан. Записаться на вакцинацию граждане могут абсолютно бесплатно через портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники.