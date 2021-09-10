Бабушка и внучка умерли после отравления арбузом в Москве

Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались, отравившись арбузом в Москве. Ягоду жители столицы приобрели в ближайшем супермаркете.

Как стало известно, вечером после ужина девочка-подросток, ее мама и бабушка съели арбуз, а уже утром почувствовали себя плохо — у них началась обильная рвота. Пострадавших с признаками отравления доставили в больницу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти удалось лишь 38-летнюю женщину. Глава семейства не пострадал, так как не стал употреблять арбуз. Схожие симптомы наблюдались и у ребенка соседей, которого москвичи также угощали ягодой.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по факту произошедшего доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.