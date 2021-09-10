Глава ОКР Поздняков вспомнил, как иностранцы пытались провоцировать россиян на ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как иностранцы пытались психологически воздействовать на членов национальной команды во время Олимпиады.

Станислав Поздняков принял участие в заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. По словам главы ОКР, во время соревнований в Токио со стороны иностранцев были предприняты попытки спровоцировать российских спортсменов. Однако конфликтов удалось избежать, добавил он.

«Спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки», — сообщил Поздняков.

Из-за санкций WADA российские спортсмены участвовали в летних Играх в Токио без национальной символики. На предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине команда также выступит под знаком ОКР. Ограничения будут сняты в 2023 году.