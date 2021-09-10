Американский посол в Москве Джон Салливан вызван в МИД России

Глава дипломатического представительства США в России Джон Салливан вызван в МИД. Причины прибытия посла на Смоленскую площадь не уточняются.

Американский посол вернулся в Москву 24 июня. Ранее Кремль и Белый дом отзывали своих представителей для проведения консультаций. После прибытия в столицу России Салливан добивался снятия ограничений на работу диппредставительства США, вызванных включением Соединенных Штатов в список недружественных государств.

Сам посол на вопросы представителей прессы отвечать отказался. Должность представителя Соединенных Штатов в Москве Салливан занимает с 5 февраля 2020 года.