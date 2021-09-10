Песков назвал «оставшиеся формальности» условием запуска «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки запуска «Северного потока — 2» зависят лишь от оставшихся формальностей.

Он отметил, что на европейском топливном рынке сейчас наблюдаются галопирующие цены на газ, которые бьют рекорды. Представитель Кремля подчеркнул, что в выигрыше от начала поставок по газопроводу окажутся и Россия, и потребители этого ресурса.

«Вы видите, цены, действительно, галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен», — приводит слова Пескова ТАСС.

О завершении строительства «Северного потока — 2» сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на оперативном совещании компании. Он объявил, что 10 сентября в 8.45 утра по московскому времени работы по сооружению газопровода были полностью окончены.

Однако, по словам Пескова, говорить об изменении ситуации на мировом рынке энергоресурсов после начала эксплуатации «СП-2» пока рано. Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что российские власти не участвуют в переговорах с немецким регулятором по поводу сертификации проекта.