У страха глаза велики. Учения «Запад-2021» могут исполнить «давнюю мечту» Польши

Грядущие российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали серьезное беспокойство в Прибалтике и Польше. Латвия и Литва выразили опасения по поводу «возможных провокаций» на границе с Минском, а Варшава и вовсе ввела чрезвычайное положение на своей территории.

Впрочем, по мнению аналитиков издания «Взгляд», для столь нервной реакции по отношению к совместным маневрам РФ и Белоруссии есть вполне определенные причины. И одна из них — давняя мечта Польши выпросить новое тактическое ядерное оружие.

Только оборона

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на 14 учебных полигонах, расположенных на территории двух стран. Их главная цель — проверить боеготовность четырех военных округов РФ — Западного, Восточного, Центрального и Южного.

В проведении масштабной операции задействуют до 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, включая свыше 290 танков, а также до 15 кораблей, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Помимо российских и белорусских военнослужащих в учениях примут участие представители вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Кроме того, в состав штаба войдут оперативные группы офицеров из Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Наблюдателями выступят Китай, Вьетнам и Мьянма.

Сентябрьские маневры «Запад-21» станут последними в четырехгодичном цикле учений российской армии — им предшествовали «Кавказ-2020», «Центр-2019» и «Восток-2018».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, российско-белорусские стратегические учения носят сугубо оборонительный характер. По его словам, Москва «никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси “Восток – Запад”».

«Для участия в нем ["Западе-2021" — прим. ред.] пригласили все страны ШОС [Шанхайской организации сотрудничества]. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза», — заверил Шойгу.

Минобороны РФ /

Реакция Европы

Так или иначе убедить в этом западных партнеров оказалось крайне непростой задачей. Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что из-за учений «Запад-2021» и миграционного кризиса на границе с Белоруссией между РФ и странами НАТО «возможны инциденты».

«Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне — литовской, эстонской, польской — находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов», — убежден Ринкевич.

Под так называемыми «инцидентами» латвийский министр имел в виду потенциально опасные «недоразумения» и «некоторые действия, не санкционированные начальством».

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Таких же «возможных провокаций» со стороны России на восточных границах Евросоюза опасаются и в Литве. В этой связи Вильнюс предложил аккредитованным в республике послам ЕС выработать план реагирования, заявил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Однако в Польше пошли еще дальше. В начале сентября президент Анджей Дуда принял решение ввести чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией. Оно подразумевает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, а также усиленные дежурства полиции и контроль документов.

«Мы должны принимать во внимание разного рода провокации. Нужно заботиться о безопасности жителей приграничных регионов», — заявил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

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Однако военный эксперт Александр Зимовский усомнился в бескорыстных порывах польского министра. Он напомнил, что Варшава традиционно демонстрирует недоверие по отношению к российским учениям, поскольку убеждена в том, что они будут проводиться в направлении Сувалкского коридора (по нему проходит граница между Польшей и Литвой).

«Поэтому прежде всего страхи поляков связаны с предположениями о репетиции Россией превентивного удара. Тем более, что в Белоруссию прибыли БМПТ “Терминатор”. Это их первое заграничное турне», — объяснил политолог изданию «Взгляд».

Впрочем, никакого предупреждающего удара на маневрах «Запад-2021» отрабатываться не будет. А все опасения польского руководства связаны исключительно с коммерческими интересами, констатировал Зимовский.

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«Заявления о российско-белорусской угрозе нужны Варшаве, чтобы исполнить давнюю мечту: получить на баланс тактическое ядерное оружие. Поляки уже вели на эту тему переговоры с французами в расчете на покупку ракет ASMP-A», — объяснил эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что из-за возросшей обеспокоенности Прибалтики, Польши и Украины Москва должна «вести себя предсказуемым образом» и предоставить данные о грядущих военных учениях.

Утром 10 сентября 15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и направились в Балтийское море для участия в маневрах «Запад-2021». Как уточнили в Минобороны РФ, кораблям предстояла отработка задач по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению. Также будут произведены артиллерийские и ракетные стрельбы.