Путин усомнился в деятельности ставленника от России в FIG

Президент РФ Владимир Путин усомнился в деятельности ставленника от России в Международной федерации гимнастики (FIG) после оценок гимнасток на Олимпиаде в Токио.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова на заседании совета по развитию физической культуры и спорта прокомментировала результаты гимнасток на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что под руководством ставленника от России спортсменки проигрывают в программах без весомых причин.

«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», — ответил Владимир Путин.

Российский лидер посоветовал главе ВФХГ обсудить этот вопрос с министром спорта Олегом Матыциным и главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Винер-Усманова заявила, что люди на руководящих должностях должны бороться за страну, а не показывать свое безразличие всему миру.