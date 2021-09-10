Завершилась церемония похорон главы МЧС Евгения Зиничева

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге. Церемония прошла с воинскими почестями.

Следом за машиной, которая везла гроб с телом героически погибшего генерала, шла семья офицера. Похоронная церемония завершилась возложением цветов и венков на могилу покойного. В последний путь Зиничева провожали родные, близкие и десятки неравнодушных петербуржцев и гостей Северной столицы.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Арктике. 55-летний генерал бросился на помощь снимавшему кино о работе спасателей режиссеру Александру Мельнику. Мельник сорвался со скалы, а Зиничев, попытавшись его спасти, ударился о камни и скончался на месте. Посмертно офицеру присвоено звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.