Немецкий Фонд Фридриха Науманна продвигает антироссийскую повестку, поэтому из-за деструктивной деятельности организацию могут запретить на территории РФ.

В Германии почти каждая партия бундестага открывает свой общественно-политический фонд. Фонд Науманна относится к Свободной демократической партии (СвДП), которую возглавляет Кристиан Линднер.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что Линднер выступает за санкции против РФ, поддерживает противодействие «Северному потоку — 2». Соответственно, такая же антироссийская позиция является основой фонда Науманна.

«Фонд Науманна известен своей абсолютно пролиберальной позицией и имеет очень тесные контакты с Демпартией США. Не просто тесные, а на идеологическом формальном уровне они работают по многим проектам совместно», — поделился Александр Сосновский.

Фонд Науманна связан с российскими организациями, которые ведут деструктивную деятельность. В связи с этим ФАН просит Генеральную прокуратуру проверить работу фонда на территории России.