Трамп выразил желание избить Байдена на боксерском ринге

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы примерить боксерские перчатки и встретиться с действующим главой Белого дома Джозефом Байденом на ринге. Впрочем, бой двух президентов, по мнению республиканца, продлится недолго.

«Если бы мне пришлось выбрать кого-то в мире [для боя], только это был бы не профессиональный боксер, потому что это может быть очень опасно для меня. Я думаю, что моим самым легким противником мог бы стать Джо Байден, потому что я думаю, что он очень, очень быстро сдастся», — цитирует Трампа газета The Independent.

Такое заявление самый узнаваемый республиканец сделал в ходе рекламного эфира перед поединком экс-бойца UFC Витора Белфорта и боксера Эвандера Холифилда. Трамп будет комментировать бой (пройдет 11 сентября) вместе со своим сыном Дональдом Трампом-младшим.

Бывший президент также добавил, что Джо Байден на ринге «рухнул бы в первые несколько секунд». The Independent пишет, что таким образом Трамп ответил демократу на его высказывание трехлетней давности. В 2018 году Байден сообщил, что «отвел бы Трампа в спортзал и избил до полусмерти», если бы они учились вместе в старшей школе.