Известная писательница Котляр скончалась в 85 лет

Известный литературовед, одна из крупнейших отечественных специалистов в области изучения традиций и фольклора народов Африки Елена Котляр умерла в Москве. Ей было 85 лет.

Перед смертью женщина долго болела. Ее нашли в квартире на улице Кировоградской на юге Москвы.

Котляр всю свою жизнь посвятила исследованию мифологических сюжетов и написала множество книг, посвященных данному направлению. Она выбрала эту стезю еще будучи студенткой. Писательница была доктором филологических наук и главным научным сотрудником Института мировой литературы РАН.

Результатами ее трудов стали разделы в энциклопедии «Мифы народов мира». Она написала несколько монографий об Африке. Котляр проработала в Институте мировой литературы РАН 50 лет, оставив после себя множество трудов.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса озвучки Нателла Шарашидзе. Ее тело обнаружили в московской квартире.