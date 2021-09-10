Протаранивший колонну военных автобусов водитель грузовика получил 5 лет тюрьмы

Суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор водителю самосвала, протаранившего колонну военных автобусов, в результате чего погибло четверо военнослужащих.

Смертельная авария произошла 11 января текущего года. Обвиняемый за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения и на 28 километре автомагистрали М-9 «Балтия» допустил столкновение с четырьмя автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих.

В результате столкновения погибли четыре человека. Шесть солдат получили травмы. Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сам водитель получил небольшие травмы и отказался признать свою вину в случившемся.

Крупное ДТП с участием грузовиков произошло сегодня в Татарстане. Водитель КамАЗа не успел притормозить перед впереди идущими грузовыми машинами и на большой скорости влетел в одну из них. Кабина виновника происшествия разлетелась на куски. О состоянии водителя не сообщается.