Винер-Усманова заявила, что законы о подготовке атлетов не утверждены

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала действие половины федеральных законов о подготовке спортсменов.

Винер-Усманова на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта назвала странным тот факт, что половина законов о подготовке атлетов не утверждены либо просрочены. Работать по таким предписаниям не представляется возможным. Винер-Усманова считает, что ответственные министры недостаточно активно ведут просветительскую работу по новому закону.

«В Общественную палату до сих пор поступают вопросы — как будет реализован закон, кому будут работать спортивные школы, у кого отнимут финансы?» — заявила Винер-Усманова.

Глава ВФХГ подчеркнула, что она не ведет речь о полном перестроении системы, но призывает совершенствоваться и развиваться. Она призвала ввести должный контроль и улучшить условия труда тренерам. Также Винер-Усманова недовольна отменой оценок по физической культуре в школе.