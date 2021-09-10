Многомиллиардные убытки могут стать причиной ухода Эрнста с Первого канала

Продюсер, телеведущий и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст может покинуть свою должность по причине многомиллиардных убытков и плохой интеграции с интернетом.

По сообщениям одного из Telegram-каналов, Константин Эрнст с 1 января 2022 года может уйти с должности генерального директора Первого канала. Причиной называют многомиллиардные убытки и личное желание Эрнста, который занимает должность с 1999 года.

Медиаменеджер должен спродюсировать последние новогодние передачи до ухода с Первого канала. На должность генерального директора рассматривается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, а также первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.