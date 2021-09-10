Умер экс-председатель Федерации профсоюзов Хакасии Герасимов

Известный хакасский общественный деятель Федор Герасимов умер после продолжительной болезни.

Федоров скончался в ночь на 10 сентября. Родственники бывшего депутата Верховного совета Хакасии позднее примут решение о месте и времени проведения похорон.

Действующий глава региона Валентин Коновалов уже выразил семье Федорова свою поддержку и сочувствие. Он рассказал, что экс-парламентарий всегда имел активную позицию и внес большой вклад в развитие защиты прав трудящихся. Федоров возглавлял Федерацию профсоюзов республики в период с 1997 года по 2012 год.