Москва и Минск завершили трехлетнюю работу по созданию 28 интеграционных программ

Правительства РФ и Белоруссии согласовали 28 интеграционных программ, над которыми работали больше трех лет. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.

Речь идет об утверждении постановления, в котором говорится про основные направления реализации Договора о создании Союзного государства. Документ, в частности, предполагает отмену роуминга, создание единых рынков газа и совмещение систем платежных карт.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее провели встречу, по итогам которой согласовали 28 дорожных карт интеграции Москвы и Минска. Тогда подчеркивалось, что правительства обеих стран должны еще раз тщательно изучить содержание программ.