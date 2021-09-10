Путин раскритиковал предложение о снятии ограничения на легионеров в российском футболе

Глава государства Владимир Путин высказался о предложении Российского футбольного союза снять ограничение на количество легионеров в отечественном футболе.

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал готовящуюся реформу РФС. Он напомнил, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх. Глава государства убежден, если в команде будут только иностранцы, то она не будет выступать на Олимпиаде еще 20 лет.

Ранее РФС разослал всем российским футбольным клубам письма, в которых содержатся проекты по реформам в футболе. Одним из главных пунктов в документе значится отмена лимита на легионеров, которая позволит увеличить конкуренцию в российском футболе. Сейчас в заявке каждого клуба может быть не более восьми легионеров.